AGER promueve la inversión en el sector eléctrico nacional

Empresas buscan alianzas que les permitan expandirse en el mercado nacional.

La Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER) llevó a cabo la primera Rueda de Negocios del Sector Eléctrico la cual reunió a más de 20 empresas prestadoras de servicios y productos del sector eléctrico.

En dicho evento las empresas tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas a un grupo inversores interesados con el objetivo de impulsar nuevas relaciones, modelos de negocio e inversión en la industria eléctrica nacional.

"Del desarrollo de la industria eléctrica depende el crecimiento integral de Guatemala. Sin electricidad no hay escuelas, hospitales, telecomunicaciones ni industria", indicó Alfonso González, presidente de AGER.

Las ruedas de negocios fortalecen la cadena de valor del sector eléctrico. (Foto: Archivo / Soy502)

González agregó que "espacios como este son de vital importancia, ya que permiten reunir a distintos modelos de negocio y tomadores de decisión, generando un entorno atractivo para los inversionistas y fortaleciendo la cadena de valor del sector eléctrico".

Explicó que las ruedas de negocios son una herramienta clave para dinamizar sectores estratégicos como el eléctrico pues permiten a las empresas presentar sus productos y servicios, identificar sinergias, explorar alianzas y construir vínculos de confianza entre actores clave de la industria.

Po está razón este tipo de iniciativas contribuyen directamente a fortalecer la cadena de valor del sector, atraer inversión y preparar al país para los retos energéticos actuales y futuros.

Astrid Perdomo, directora ejecutiva de AGER, destacó que "Guatemala tiene por delante un momento histórico, ante el proceso de licitación más grande de su historia".

"Es indispensable contar con espacios que fortalezcan a la industria, acompañen a los inversionistas y preparen al país para un futuro eléctrico más competitivo, eficiente y sostenible", aseveró Perdomo.

Las empresas participantes destacaron el valor de contar con espacios que no solo promueven la inversión, sino que también abran puertas a nuevos modelos de negocio y fortalezcan la confianza en el desarrollo de la industria eléctrica de Guatemala.