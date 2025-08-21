Sector farmacéutico propone crear entidad reguladora de medicamentos

-

Gremial también señala que precios de los medicamentos no son impuestos por ellos y que hay muchos factores que influyen.

OTRAS NOTAS: Retrasos en registros sanitarios afectan a la industria farmacéutica nacional

Debido a que uno de los principales problemas que afectan al sector farmacéutico es el atraso en la actualización de registros sanitarios este sector propone crear una autoridad autónoma reguladora de medicamentos con la que se garantizaría medicinas seguras, eficaces y accesibles.

Óscar Paiz, presidente del Comité Gremial de Distribuidora de Productos Farmacéuticos (Cogrefarma) explicó que uno de los mayores retos que enfrenta el gremio es "todo el tema relacionado con los registros sanitarios".

Explicó que en la institucionalidad pública se han topado con "procesos lentos, trámites complejos y demoras en la renovación de registros que afectan directamente la disponibilidad de medicamentos para la población".

La entidad que se propone debería regular y supervisar la producción, distribución, comercialización y uso de los productos farmacéuticos. (Foto: AGN / Soy502)

Paiz aseguró que esto no es solo un desafío para este sector sino para el país "porque retrasa la entrada de tratamientos innovadores y limita las opciones para médicos y pacientes".

Rubén Morales, director ejecutivo de Cogrefarma, indicó que debido a esta situación proponen crear una autoridad autónoma reguladora de medicamentos.

Precisó que esta debería tener la capacidad de regular y supervisar la producción, distribución, comercialización y uso de los productos farmacéuticos y su principal función debería ser asegurar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos para proteger la salud pública.

LEA MÁS: Diputados proponen eliminar el IVA a las medicinas para bajar precios

Agregó que cuando se refieren a que tenga autonomía se refieren a que tenga la capacidad para gestionarse a sí misma dentro de un marco legal lo que incluye que tenga la capacidad de elegir a sus autoridades, administrar sus recursos y establecer sus propias políticas.

El directivo señaló que a nivel regional otros gobiernos han creado instituciones similares y estas aseguran una mayor transparencia en los procesos, y además dan mayor seguridad y confianza a las personas en beneficio de la salud pública.

Morales también reveló que consideran que actualmente hay alrededor de 20 mil registros pendientes de autorizar por parte de las autoridades por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social lo cual no solo afecta los costos sino la disponibilidad de los medicamentos. -

Según la gremial la nueva institucionalidad ayudaría a tener más opciones en el mercado. (Foto: AGN / Soy502)

El presidente de Cogrefarma consideró que tener una entidad de esa naturaleza ayudaría no solo a agilizar procesos sino a "salir al mercado, buscar más opciones para poder competir al mercado".

"Actualmente si sabemos que nos tardamos dos años en obtener un registro sanitario a veces se prioriza la atención a ciertos productos que son de más urgencia. Si tuviéramos una entidad mucho más ágil donde en tres o cuatro meses podríamos tener el registro se abrirían muchas más opciones", precisó Paiz.

Qué influye en los precios

Los directivos de Cogrefarma también abordaron el tema de el precio de los medicamentos en el país y resaltaron que no se puede simplificar, sino que por el contrario se debe tomar en cuenta que hay una compleja serie de factores que influyen.

Morales detalló que entre esos factores están la cadena de suministros, clases de medicamentos, el tratamiento tributario, costos regulatorios e ineficiencias administrativas.

Destacó que "contrario a la percepción general que se tiene, los precios de los medicamentos han crecido por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la pandemia hasta el 2023 y durante 2024 se mantuvieron con la tendencia general del índice".

Comentó que han detectado un fenómeno que ocurre a nivel nacional con el precio que los laboratorios asignan a cada país y es que este parece estar relacionado con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de cada país.

En el precio de los medicamentos influyen varios factores señala Cogrefarma. (Foto: IGSS / Soy502)

Es decir, países donde el PIB per cápita es menor al de Guatemala tienen precios más bajos y los que tienen dicho indicador más alto tienen precios más altos.

Otro aspecto que puntualizó Morales es que mientras menos inversión pública en temas de salud hace el Gobierno más se gasta en este mismo rubro en el sector privado.

"Quiero dejar muy claro un punto fundamental, nosotros como distribuidores no fijamos los precios de medicamentos, los precios responden a múltiples factores", recalcó Paiz.

Precisó que entre esos factores están "los costos de distribución, capital, regulaciones, impuestos, licencias, permisos, regulaciones sobre concentraciones de mercados, costos de transporte y almacenaje de tecnología y costos de tramitología".

"El tiempo y costo de las regulaciones sanitarias, permisos, licencias y protección de derechos de propiedad intelectual también impactan en los precios de medicamento", declaró el presidente de Cogrefarma.

Subrayó que "los impuestos afectan de manera importante la estructura de precios de los productos farmacéuticos, principalmente los impuestos de importación y el IVA de los cuales están exentos los medicamentos genéricos".

Segun Cogrefarma los impuestos afectan la estructura de precios de las medicinas. (Foto: Archivo / Soy502)

"Hay países en Centroamérica que no tienen esos impuestos y los medicamentos son exentos. También vale la pena mencionar que hay medicamentos, más que todo en la región europea y de sudamericana, que están subsidiados. En nuestro país pagamos impuestos y no existe ningún subsidio a los medicamentos", aseveró Paiz.

Indicó que como gremio están conscientes que "el acceso a medicamentos es un tema que genera inquietud y debate" por lo que invitan a que se acerquen a ellos para "resolver dudas, contrastar información y construir un entendimiento más profundo del sector".

"Mientras tengamos el privilegio de servir, trabajaremos incansablemente para que la salud de Guatemala esté respaldada por un sistema de distribución confiable, profesional y humano", finalizó Paiz.