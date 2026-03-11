¡Habrá más empleo! Los sectores que más contratarán en Guatemala

-

El dinamismo del mercado laboral guatemalteco se fortalecerá entre abril y junio de 2026, impulsado principalmente por el sector de hospitalidad y un notable crecimiento en la región Sur, según revela la última encuesta de ManpowerGroup.

El panorama laboral en Guatemala muestra señales de sólido optimismo para el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

Según los resultados de la encuesta, los empleadores del país reportan una Tendencia Neta de Empleo (TNE) del 34%, lo que refleja un mercado laboral dinámico y con perspectivas positivas para el período de abril a junio.

Esta cifra, ajustada estacionalmente, representa un incremento de 6 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y supera en 5 puntos lo registrado en el mismo periodo del año pasado, consolidando una trayectoria de crecimiento sostenido.

El estudio, basado en la opinión de más de 200 empleadores locales y enmarcado en un sondeo global de 41,700 empresas, indica que el 45% de las organizaciones planea aumentar su plantilla laboral en los próximos meses.

Por el contrario, un 42% prevé mantener su nómina sin cambios, mientras que solo un 11% estima reducciones y un 2% permanece indefinido.

Los motores de la contratación

Al analizar el comportamiento por sectores económicos, la Hospitalidad lidera con una expectativa del 80%, posicionándose como el sector más dinámico de la economía nacional para el periodo de abril a junio.

Este repunte está fuertemente vinculado a las actividades de turismo, servicios y alojamiento que suelen intensificarse durante esta época del año.

Otros sectores que también muestran intenciones de contratación competitivas son Información con una expectativa del 50% y Finanzas y seguros con un 41%.

"Los resultados para el segundo trimestre de 2026 reflejan la resiliencia y dinamismo del mercado laboral guatemalteco. Con una Tendencia Neta de Empleo de 34%, vemos una clara intención de las empresas por seguir creciendo, apostando por la generación de oportunidades y la competitividad del país", destacó Ricardo Gálvez, country manager de ManpowerGroup Guatemala.

Desde una perspectiva territorial, la región Sur del país se proyecta como el principal polo de generación de empleo con una intención del 72%, superando significativamente al resto de las zonas geográficas analizadas.

Le siguen en relevancia el Occidente con un 40% y la región Centro con un 33%.

En cuanto al tamaño de las organizaciones, el motor del empleo se concentra en las empresas de 250 a 999 colaboradores, las cuales reportan una TNE del 42%. Les siguen las empresas de 1,000 a 4,999 colaboradores con una tendencia del 37%.

No obstante, el informe revela que las microempresas (menos de 10 trabajadores) también muestran signos positivos con un 36%, destacando por ser el segmento con la mejora más notable respecto al trimestre previo.

El nuevo requisito del talento

Un aspecto relevante del informe es el impacto de la transformación digital, ya que revela que las empresas están priorizando habilidades que puedan ser potenciadas por la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar su eficiencia operativa.

En este sentido, las competencias más valoradas son la capacitación (79%), la generación de ideas y creatividad (77%) y el servicio al cliente (74%).

"En este contexto, la adopción de la Inteligencia Artificial se vuelve clave para las organizaciones, ya que les permite optimizar procesos, mejorar la productividad y tomar decisiones basadas en datos, impulsando así su capacidad de innovación y adaptación en un entorno cada vez más digital", concluyó Claudia Zelaya, directora regional de ManpowerGroup para Centroamérica y el Caribe.

Intención de contratación general

Disposición de los empleadores para el periodo abril-junio:

Aumentar plantilla: 45%

Mantener sin cambios: 42%

Disminuir plantilla: 11%

No sabe / No define: 2%

Dinamismo por sectores

Los sectores con mayores expectativas de contratación:

Hospitalidad: 80%

Información: 50%

Finanzas y seguros: 41%

Expectativas por regiones geográficas

Zonas con mayor intención de generación de empleo:

Región Sur: 72%

Región Occidente: 40%

Región Centro: 33%

Intención según tamaño de la empresa

Expectativas de contratación basada en el número de colaboradores de las organizaciones:

Empresas medianas/grandes (250 - 999 colaboradores): 42%

Empresas grandes (1,000 - 4,999 colaboradores): 37%

Microempresas (menos de 10 colaboradores): 36%

Competencias valoradas

Habilidades que las empresas proyectan desarrollar o contratar: