Ocho capturados: Desarticulan a “Los imitadores de secuestros”

-

La banda criminal se hacía pasar por un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación para intimidar a sus víctimas.

Ocho presuntos secuestradores que integran la estructura criminal denominada "Los imitadores de secuestros", quienes se hacían pasar por un grupo de narcotraficantes mexicanos, fueron capturados este lunes 23 de marzo.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que se coordinaron las aprehensiones a través de operativos y allanamientos realizados de manera simultánea por el Comando Antisecuestros en coordinación con fiscales del Ministerio Púbico (MP), en los departamentos de Guatemala, El Progreso y Huehuetenango.

Los allanamientos fueron realizados como parte del operativo Secuestros Gota a Gota. (Foto: MP)

Los capturados

Por los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro fueron capturados en la aldea Las Anonas, San José Pinula, los hermanos Josué "N", de 23 años; y Anderson "N", de 20; así como Juan "N", de 23; y Miki "N", de 28.

En Sanarate, El Progreso, fue detenida Mónica "N", de 24 años; en donde también fue capturada Luvia "N", de 50; y su hijo Cristian "N", de 20.

Mientras que, en la zona 10 de Huehuetenango, fue aprehendida Kelin "N", de 34 años.

Un total de ocho personas fueron capturadas. (Foto: MP)

Modalidad en crecimiento

Durante los allanamientos también se localizaron e incautaron celulares, boletas, tablets, entre otros indicios relevantes para la investigación del operativo Secuestros Gota a Gota, una modalidad delictiva en crecimiento, según indicó el MP.

Este grupo criminal contacta a sus víctimas por medio de redes sociales, correo electrónico y llamadas telefónicas a empresas o personas que ofrecen varios servicios, a quienes citan en lugares lejanos o de difícil acceso, según las investigaciones de las autoridades.

Cuando llegan los representantes o trabajadores de la empresa con el fin de prestar el servicio solicitado, los amenazan y los intimidan, indicándoles que no se contacten con nadie y que apaguen su celular, simultáneamente se contactan con la empresa o familiares de la víctima para exigir dinero a cambio de su libertad, señaló la PNC.

Además, les indican que se encuentran en territorio del denominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los intimidan asegurándoles que hay francotiradores vigilando y les exigen el pago de altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida, mencionó el MP.