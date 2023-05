¡Por fin! La segunda temporada de "Loki" ya tiene fecha de estreno

Una de las producciones más esperadas del 2023, es la segunda temporada de Loki, que regresará con Tom Hiddleston, como protagonista.

El Universo Cinematográfico de Marvel está en el desarrollo de su Fase 5. Tras estrenar las dos primeras películas, el estudio ya ha confirmado la fecha de dos nuevas series que seguirán dando vida a las siguientes historias dentro del MCU.

El siguiente mes se estrenará en Disney+, la serie Invasión secreta y de esa cuenta, Marvel ya ha confirmado la esperada fecha de estreno de la segunda temporada de Loki.

El actor Tom Hiddleston encarnará nuevamente al Dios del engaño, que es uno de los personajes más esperados por los fans.

El desarrollo del personaje con el pasar de los años se ha convertido en uno de lo más populares de Marvel. Por ello, los seguidores festejaron cuando se confirmó que Loki tendría una serie propia. La primera temporada se estrenó en junio de 2021.

Ahora finalmente la espera llegó a su fin, ya que Disney+ confirmó la fecha del estreno de la segunda temporada.

La serie llegará a la plataforma de streaming Disney+ el viernes 6 de octubre del 2023. Esta fecha en particular insinúa un cambio en torno a los miércoles, ya que era el día escogido para los nuevos programas.

Marvel Studios @DisneyPlus



A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.

All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/V9mLQgtLTv — Marvel Entertainment (@Marvel) May 16, 2023

De momento no hay más información respecto a la trama de esta segunda temporada.