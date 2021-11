¿Se puede comer la calcomanía de la fruta? Este estudio dice que sí

Algunos consumidores estadounidenses se plantean si la estampa que viene en las frutas que se venden en los supermercados son comestibles o si pasa algo al consumirlas.

El medio estadounidense The New York Times realizó un reportaje a partir de la duda de los lectores: ¿Se puede o no comer la etiqueta pegada en las frutas y verduras del súper sin peligro? El resultado fue sorprendente.

La sección de nutrición del medio consultó a la Universidad de Cornell, de la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA y de la Asociación de Marketing de Alimentos, creadora de estas estampas.

Sí, es completamente seguro comerlas y no afecta al organismo pues fue diseñada para ser comestible.

¿De qué están hechas las estampas?

El material que se utiliza para la elaboración de las calcomanías es fécula de papa. Otras están hechas de papel, tinta y pegamento, todo aprobado por las autoridades de salud, esto significa que no representan un peligro.

¿Qué significan?

Las PLU o Price Look Up como son llamadas, incluyen un código de cuatro o cinco dígitos que define el tamaño la fruta elegida, detalles de la cosecha, el tiempo que lleva, su llegada al mercado o la clase de siembra del fruto, para ello hay 1,400 códigos distintos en el mundo.

Las que inician con 9 fueron cultivadas de manera orgánica y las que inician con 8 tienen modificaciones para mejorar su calidad.