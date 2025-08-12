Empresas de México, Colombia, Brasil y Canadá, interesadas en cierre del Campo Xan

-

Las empresas deben demostrar que tienen experiencia en llevar a cabo taponamientos permanentes de pozos petroleros.

Seis empresas de cuatro países distintos buscan ser contratadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para llevar a cabo el cierre de los pozos petroleros del Campo Xan.

El contrato de explotación petrolera del Campo Xan llegó a su fin este 12 de agosto de 2025 luego de estar vigente durante 40 años y que el Congreso de la República no aprobara ninguna legislación para que siguiera vigente.

Ante esta situación, el MEM anunció la semana pasada que busca contratar los servicios de una empresa que lleve a cabo el proceso de cierre, desmantelamiento de las instalaciones y abandono del área conocida como Campo Petrolero Xan.

La empresa que resulte elegida por el MEM deberá llevar a cabo el cierre de al menos 59 pozos petroleros. (Foto: Archivo / Soy502)

Para el efecto el Ministerio recibió las propuestas de las empresas interesadas el pasado 11 de agosto y su llamado atrajo la atención de seis empresas extranjeras siendo estas:

Concremat (Brasil)

Hupecol Operating Sucursal Colombia LLC (Colombia)

Repstim (México)

Selrae Holdings LTD. (Canadá)

Simmons Edeco / Durum Capital INC. (Canadá)

Tritan Energy Guatemala / Técnica Profesional Mexicana (México)

Ahora es tarea del MEM verificar las propuestas de las empresas y elegir cuál de estas podrá llevará a cabo el cierre técnico del Campo Petrolero Xan.

LEA MÁS: Termina la operación petrolera más grande de la historia en Guatemala

¿Qué exige el MEM?

Según el Ministerio el campo Xan tiene un área de 9,553 hectáreas —95.53 kilómetros cuadrados—, en ellas existen 59 pozos petroleros, los cuales deberán ser cerrados, además se solicita que la empresa también se haga cargo de 123 kilómetros de línea de flujo —oleoducto—.

El objeto de la contratación de los servicios petroleros de emergencia es "garantizar la seguridad de las personas, comunidades vecinas, el medio ambiente, así como las instalaciones, bienes e intereses del Estado".

La empresa que elija el MEM debe tener experiencia internacional. (Foto: Archivo / Soy502)

Esto deberá llevarse a cabo "a través de la ejecución de un plan de cierre y desmantelamiento de las instalaciones y abandono del área del Campo Xan para la posterior recuperación ambiental por parte del ente rector en materia de áreas protegidas".

El MEM detalló que entre los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir las empresas que manifestaron interés está que tengan experiencia en el cierre, desmantelamiento de instalaciones y abandono de campos petroleros y oleoductos.