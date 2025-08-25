Fallece exalcalde de Purulhá en accidente de tránsito en Baja Verapaz

-

El grupo se dirigía a una reunión programada para esta tarde cuando ocurrió el accidente.

Un accidente de tránsito en Purulhá, Baja Verapaz, dejó este domingo 24 de agosto a tres personas fallecidas, entre ellas el exalcalde de Purulhá, Ismael Saquic Xoc.

Bomberos Voluntarios cubrieron la emergencia y confirmaron a tres personas fallecidas tras el accidente. (Foto: Ismael Siquic Xoc /Facebook)

El incidente ocurrió cuando un picop en el que viajaban cayó por un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad en la aldea El Panzal.

Además del exfuncionario, perdieron la vida Rafael Chun Ac, de 60 años, y Victoriano Franco Chon, de 61, quienes presentaban graves golpes en cabeza y torso.

El incidente ocurrió cuando el picop en el que viajaban cayó por un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Otros pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados por vecinos y familiares al Centro de Atención Permanente (CAP) local para recibir atención inicial, y posteriormente al Hospital Nacional de Cobán debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades investigan las causas de este accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Según información preliminar, el grupo se dirigía a una reunión programada para la tarde cuando ocurrió el accidente, que ha generado profunda consternación entre los habitantes de la región.

Los sobrevivientes fueron trasladados de emergencia a un centro hospitalario. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Autoridades se presentaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las causas de este accidente.

*Con información de Nuestro Diario

