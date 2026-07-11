Sele Femenina es campeona mundial de Olimpiadas Especiales

La Selección Unificada Femenina de Guatemala se proclamó campeona de la División 1 de la Copa Mundial Unificada de Olimpiadas Especiales París 2026, luego de derrotar 3-1 a Costa Rica este sábado en la final celebrada en Francia.
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El combinado guatemalteco completó un torneo perfecto al imponerse en los cinco encuentros que disputó. Su recorrido incluyó tres victorias durante la fase de grupos y dos más en la etapa decisiva, manteniendo un rendimiento sobresaliente de principio a fin.
En el partido por el campeonato, Guatemala mostró solidez, trabajo en equipo y determinación para superar a la selección costarricense. Gracias a esa destacada actuación, la Bicolor levantó el trofeo como campeona de la máxima categoría del certamen.
La representación nacional estuvo integrada por jóvenes de entre 16 y 23 años y fue dirigida por la entrenadora Gloria Aguilar, quien lideró al equipo durante toda la competencia.
La Copa Mundial Unificada reunió a 24 delegaciones nacionales integradas por atletas con discapacidad intelectual y compañeras y compañeros unificados (personas sin discapacidad intelectual). Este tipo de competencias promueve la inclusión y demuestra el poder del deporte para construir sociedades más equitativas.
*Con información del Comité Olímpico Guatemalteco