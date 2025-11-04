Selección guatemalteca de Pickleball destaca en Copa del Mundo

-

La selección guatemalteca de Pickleball tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo 2025 y en el Open Internacional, que se celebraron recientemente en Estados Unidos.

Con una participación de 19 guatemaltecos para ambas competiciones, el país logró ubicarse en la cuarta posición del medallero general en el Open, que contó con la participación de representares de 68 países.

La delegación azul y blanco sumó 11 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce para un total de 24 preseas. Lo que coloca al país en el mapa mundial del deporte que cada vez cobra más seguidores.

Selección de Pickleball de Guatemala para el Open Internacional en Estados Unidos. (Foto: Cortesía)

Estados Unidos lideró el medallero con 46 metales, le siguió Colombia con 30 y cerró el podio Venezuela con 51.

"Participamos en casi todas las categorías en diferentes edades y rankings: dobles masculino, dobles femenino, single masculino y femenino y dobles mixtos. Además, participamos como selección en el Mundial", contó Alberto Montes, capitán de la selección senior.

El evento se realizó en el Complejo Deportivo The Fort Pickleball Club en Fort Louderdale, Florida, Estados Unidos.

¿Qué es el Pickleball?

Es un deporte de raqueta que combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa. Se juega en una cancha del tamaño de una de bádminton con una red similar a la del tenis, utilizando palas ligeras y una pelota de plástico perforada.

Es un deporte fácil de aprender y socialmente inclusivo, apto para todas las edades y niveles de habilidad.