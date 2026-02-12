Guatemalteco Selvin Bracamonte a cuartos de final en MasterChef UK

-

El guatemalteco Selvin Bracamonte pasó a cuartos de final en la competencia televisiva "MasterChef: The Professionals UK", con un platillo inspirado en su niñez en Guatemala.

"MasterChef: The Professionals" está diseñada exclusivamente para chefs profesionales activos. Esto implica técnicas de mayor complejidad, mayor exigencia, presión y un estándar gastronómico, requiriendo técnicas de nivel estrella Michelin, reuniendo a expertos que trabajan en restaurantes.

Selvin construyó una pieza elegante, con ingredientes frescos y sabores que le parecían familiares para dar a conocer de dónde viene.

"Hay un chef aquí que consiguió votos unánimes: Sel. ¡Felicitaciones! hermoso plato, lo amamos, sigue adelante", dijo el chef de MasterChef Marcus Wareing.

"Seguimos adelante, mejor plato, mejor historia", dijo Selvin.

El plato de Selvin

En tv describieron el plato del chef privado Sel como un rodaballo sellado en sartén servido con un apio nabo y pure de trufa blanca, con una emulsión de ajo salvaje con jalapeño y culantro, con espárragos y morillas en salsa de mantequilla, manzana y col rizada, finalizada con una salsa velouté de pescado, partido con aceite de eneldo.

"La presentación es hermosa, el pescado está cocinado a la perfección, las morillas y espárragos cocinados perfectamente, la esencia de trufa trabaja perfectamente con el sabor a nuez del apio nabo y la textura del puré es perfecta, lo amo, la sorpresa es el jalapeño, tiene el calor y al comerlo con el pescado trabaja hermosamente", dijeron los chefs que calificaban el trabajo.

"Sabes lo qué se siente decir: soy de Guatemala? Mi plato está inspirado en sabores de mi niñez... mi familia, ¡mi mamá! Se siente increíble", expresó Sel.