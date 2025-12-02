86 goles en Aurora FC y la gloria en Chile: Así fue Selvyn Pennant.

-

Selvyn Pennant, conocido como el "Rey del Cabeceo", se consolidó como una leyenda del fútbol guatemalteco que trascendió fronteras. Descubre la trayectoria de este goleador originario de Izabal.

Hacia 1957, se fundó el equipo futbolístico Aviación en la comuna El Bosque, perteneciente a la región metropolitana de Santiago, la capital de Chile.

El equipo, administrado por la Fuerza Aérea chilena, obtuvo su ingreso en la Segunda División de la época al ganar el torneo regional Zona Central de 1971.

Tres años después logró su ascenso a la Primera y en 1977 fueron reforzados por un futbolista procedente de Guatemala, llamado Selvyn Pennant.

Selvyn Pennant nació el 4 de enero de 1950. (Foto: RR SS)

El jugador, quien se decidió a probar suerte en el sur del continente a sugerencia del entrenador Hernán Carrasco Vivanco, se insertó en la historia del club, en el que militó durante tres temporadas.

Los hinchas del Aviación apreciaron su dominio del juego aéreo y sus aportes en la ofensiva, al anotar 33 goles en 92 partidos.

A su paso por Aurora FC se convirtió en uno de los goleadores históricos del equipo. (Foto: RR SS)

"El equipo local, que vestía camiseta celeste y pantalones y medias azul oscuro (y uniforme de recambio entero rojo) llegó, en su mejor momento, a salir octavo en la Primera División allá por 1978", escribió el periodista chileno Felipe Bianchi para el portal eldinamo.cl.

En esa plantilla sobresalió el delantero Selvyn Valentín Pennant Taylor, nacido en el municipio de Morales, Izabal, el 4 de enero de 1950.

Desde Bananera

Desde la infancia, Selvyn Pennant manifestó sus dotes deportivas y a los 13 años debutó con el Sporting Club de Bananera.

También fue seleccionado nacional y asistió a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. (Foto: Captura de Youtube)

La formación incluyó nombres como Royston Hall, Willard Campbell, Pedro Brown, Edwin Morrison y Clarence Barton, representantes de la colonia anglocaribeña establecida en el municipio.

El talento de Pennant lo llevó a Puerto Barrios, donde anotó cinco goles al debutar en el campeonato local y captó la atención de quienes buscaban jugadores profesionales.

Sin embargo, sus padres le insistieron en la importancia del estudio, por lo que el joven Selvyn egresó del Instituto Técnico Vocacional de la capital.

Llegó al Aviación a sugerencia del entrenador Hernán Carrasco Vivanco. (Foto: Ecured)

En 1969 empezó su trayectoria con Tipografía Nacional, la prosiguió con Cementos Novella y la reafirmó a su paso por Aurora FC, donde marcó 86 goles.

A su regreso de Chile se reincorporó al cuadro militar, teniendo un breve paso por las filas de Municipal antes de poner fin a su carrera futbolística en Finanzas Industriales, equipo asentado en Amatitlán, en 1985.

Los aficionados de entonces aún recuerdan su destreza para marcar goles de cabeza, lo cual le valió el sobrenombre del "Rey del Cabeceo".