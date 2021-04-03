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03/04/2021
  • Comunidad

Semáforo Covid-19: Aumenta número de municipios con alerta roja

  • Por Alexis Batres
03 de abril de 2021, 12:04
En total, 110 municipios tiene alerta roja de contagio de Covid-19 de acuerdo con la última actualización del Semáforo. (Foto: Archivo/Soy502)

En total, 110 municipios tiene alerta roja de contagio de Covid-19 de acuerdo con la última actualización del Semáforo. (Foto: Archivo/Soy502)

El Semáforo de Covid-19 se actualizó este sábado 3 de abril y reflejó un incremento en los municipios con alerta roja de contagio.

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EN CONTEXTO: Semáforo Covid-19: Repuntan municipios que vuelven a alerta roja

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El Ministerio de Salud actualizó el semáforo de alertas de Covid-19 y estableció que durante los últimas semanas hubo un incremento de los municipios con alerta roja de contagio. En total, para este reporte, Salud detalla que 110 municipios están en rojo, 13 más que los señalados en el último informe.

Además, 116 se encuentran en alerta naranja, son nueve más que hace dos semanas y 114 municipios tienen alerta amarilla, 22 menos que el último informe. Ningún municipio del país está en alerta verde. 

Semáforo, 3 de abril, Salud

Este es el listado de los municipios en rojo:

GUATEMALASAN JOSÉ DEL GOLFO
GUATEMALAPALENCIA
GUATEMALACHINAUTLA
GUATEMALASAN PEDRO AYAMPUC
GUATEMALASAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
GUATEMALAAMATITLÁN
GUATEMALAVILLA CANALES
GUATEMALASAN MIGUEL PETAPA
EL PROGRESOSAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN
EL PROGRESOSAN ANTONIO LA PAZ
SACATEPEQUEZSUMPANGO
SACATEPEQUEZSANTIAGO SACATEPÉQUEZ
SACATEPEQUEZMAGDALENA MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZSANTA MARÍA DE JESÚS
CHIMALTENANGOCHIMALTENANGO
CHIMALTENANGOSAN JUAN COMALAPA
CHIMALTENANGOPATZÚN
CHIMALTENANGOPATZICÍA
CHIMALTENANGOSANTA CRUZ BALANYÁ
CHIMALTENANGOPARRAMOS
CHIMALTENANGOZARAGOZA
CHIMALTENANGOEL TEJAR
ESCUINTLATIQUISATE
ESCUINTLANUEVA CONCEPCIÓN
SANTA ROSASANTA MARÍA IXHUATÁN
SOLOLASANTA LUCÍA UTATLÁN
SOLOLASANTA CLARA LA LAGUNA
SOLOLASAN ANDRÉS SEMETABAJ
SOLOLASAN JUAN LA LAGUNA
TOTONICAPANTOTONICAPÁN
TOTONICAPANSAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
QUETZALTENANGOQUETZALTENANGO
QUETZALTENANGOSALCAJÁ
QUETZALTENANGOOLINTEPEQUE
QUETZALTENANGOSAN CARLOS SIJA
QUETZALTENANGOCABRICÁN
QUETZALTENANGOSAN JUAN OSTUNCALCO
QUETZALTENANGOSAN MATEO
QUETZALTENANGOCONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA
QUETZALTENANGOCANTEL
QUETZALTENANGOZUNIL
QUETZALTENANGOEL PALMAR
QUETZALTENANGOCOATEPEQUE
QUETZALTENANGOLA ESPERANZA
SUCHITEPEQUEZMAZATENANGO
SUCHITEPEQUEZCUYOTENANGO
SUCHITEPEQUEZSAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
SUCHITEPEQUEZSAN JOSÉ EL IDOLO
SUCHITEPEQUEZSANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
SUCHITEPEQUEZSAN LORENZO
SUCHITEPEQUEZSAMAYAC
SUCHITEPEQUEZSAN PABLO JOCOPILAS
SUCHITEPEQUEZSAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
SUCHITEPEQUEZSAN MIGUEL PANÁN
SUCHITEPEQUEZSAN GABRIEL
SUCHITEPEQUEZCHICACAO
SUCHITEPEQUEZPATULUL
SUCHITEPEQUEZSANTO TOMÁS LA UNIÓN
SUCHITEPEQUEZZUNILITO
SUCHITEPEQUEZRÍO BRAVO
SUCHITEPEQUEZSAN JOSÉ LA MAQUINA
RETALHULEUSAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
RETALHULEUSAN FELIPE
SAN MARCOSSAN MARCOS
SAN MARCOSSAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
SAN MARCOSSAN MIGUEL IXTAHUACÁN
SAN MARCOSSIBINAL
SAN MARCOSNUEVO PROGRESO
SAN MARCOSEL TUMBADOR
SAN MARCOSMALACATÁN
SAN MARCOSSAN PABLO
SAN MARCOSPAJAPITA
SAN MARCOSESQUIPULAS PALO GORDO
SAN MARCOSSAN LORENZO
SAN MARCOSLA BLANCA
HUEHUETENANGOHUEHUETENANGO
HUEHUETENANGOCHIANTLA
HUEHUETENANGOMALACATANCITO
HUEHUETENANGOCUILCO
HUEHUETENANGOSAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
HUEHUETENANGOSAN JUAN ATITÁN
HUEHUETENANGOSAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGOSAN ANTONIO HUISTA
HUEHUETENANGOUNION CANTINIL
HUEHUETENANGOPETATÁN
QUICHESANTA CRUZ DEL QUICHÉ
QUICHECHICHÉ
QUICHECHINIQUE
EL PETENFLORES
EL PETENSAN BENITO
EL PETENSAN FRANCISCO
ZACAPARÍO HONDO
ZACAPAGUALÁN
ZACAPALA UNIÓN
CHIQUIMULACHIQUIMULA
CHIQUIMULASAN JOSÉ LA ARADA
CHIQUIMULASAN JUAN LA ERMITA
CHIQUIMULAJOCOTÁN
CHIQUIMULACAMOTÁN
CHIQUIMULAOLOPA
CHIQUIMULAESQUIPULAS
CHIQUIMULACONCEPCIÓN LAS MINAS
CHIQUIMULAQUETZALTEPEQUE
CHIQUIMULASAN JACINTO
JALAPASAN MANUEL CHAPARRÓN
JALAPASAN CARLOS ALZATATE
JALAPAMONJAS
JUTIAPAATESCATEMPA
JUTIAPACOMAPA
JUTIAPAJALPATAGUA

*Con información de Gustavo Méndez / Soy502

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