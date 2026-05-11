Guatemalteco que iba a bordo de crucero con hantavirus no regresará al país

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Autoridades aclaran que el guatemalteco deberá permanecer seis semanas en cuarentena.

EN CONTEXTO: Esto pasó con guatemalteco que iba a bordo del crucero con brote de hantavirus

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que el guatemalteco que iba a bordo del crucero MV Hondius en donde se dio un brote de hantavirus, se encuentra en buen estado de salud y viajó en el vuelo del 10 de mayo que aterrizó en la base militar de Eindhoven, Países Bajos, junto a otras 26 personas evacuadas del crucero.

Sin embargo, ante la duda de si regresará al país, autoridades del Minex aclaran que el connacional reside en el exterior y no regresará a Guatemala, ya que forma parte de la tripulación, por lo que permanecerá en su lugar de trabajo y cumplirá con las disposiciones sanitarias correspondientes.

Además, debe seguir los protocolos establecidos de seis semanas de cuarentena.

Cabe mencionar que el connacional manifestó que no desea brindar declaraciones al respecto.

Agradecimiento del Gobierno de Guatemala

Por otro lado, el Gobierno de Guatemala expresó su agradecimiento a España y a los Países Bajos por las gestiones y la coordinación brindada para resguardar el bienestar de todos especialmente el del ciudadano guatemalteco.

"Guatemala reconoce especialmente la decisión humanitaria de España de autorizar el desembarco del crucero, en apego a los principios de solidaridad y derecho internacional".