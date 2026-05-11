Gobierno convoca a 11 mil jóvenes al Servicio Cívico 2026, estos son los requisitos

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El proceso de inscripción estará habilitado durante los próximos cinco meses.

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El Gobierno publicó la convocatoria oficial para la prestación del Servicio Cívico 2026, dirigida a ciudadanos guatemaltecos de entre 18 y 24 años interesados en participar de forma voluntaria en las modalidades de servicio social o militar.

De acuerdo con la convocatoria, el proceso de inscripción estará habilitado durante cinco meses, del 11 de mayo al 11 de octubre de 2026, aunque podrá cerrarse antes si se alcanza el número requerido de participantes establecido para este año, el cual asciende a 11,001 ciudadanos.

El Servicio Cívico constituye una actividad de carácter personal mediante la cual los ciudadanos contribuyen al desarrollo y defensa del país, bajo principios de respeto a los Derechos Humanos, universalidad, igualdad y reconocimiento de la diversidad cultural.

La convocatoria fue emitida por la Junta Nacional del Servicio Cívico con base en el Decreto 20-2003 del Congreso de la República, Ley del Servicio Cívico, así como en el Acuerdo Gubernativo 69-2026 aprobado en Consejo de Ministros.

El Gobierno publicó en el Diario de Centro América la convocatoria para la prestación del Servicio Cívico 2026. pic.twitter.com/wsxGBMzKPa — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) May 11, 2026

La convocatoria detalla que el servicio podrá llevarse a cabo en dos modalidades: social y militar.

En el caso del servicio social, entre sus objetivos figuran promover el involucramiento ciudadano en la realidad económica, social y cultural del país, fortalecer la solidaridad entre los guatemaltecos y fomentar la participación directa en la solución de problemáticas nacionales.

Respecto al servicio militar, el documento establece que busca capacitar a los ciudadanos para la defensa armada de la patria, bajo una doctrina militar respetuosa de los Derechos Humanos y de los valores cívicos, políticos y morales.

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Entre los requisitos establecidos para optar al Servicio Cívico 2026 se encuentran ser guatemalteco, tener entre 18 y 24 años, no haber prestado previamente el servicio, contar con Documento Personal de Identificación (DPI) y encontrarse en pleno goce de sus derechos civiles y ciudadanos.

La Junta Nacional del Servicio Cívico también informó que quienes participen recibirán la remuneración establecida en la ley.

El monto autorizado para este año es de Q 15 por cada hora de servicio prestado, para un acumulado de 728 horas.