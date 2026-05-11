¿Bajarán las temperaturas? Frente frío se acercará al país este martes

-

Se espera que durante esta semana las condiciones del clima varíen.

OTRAS NOTICIAS: Para esta fecha se espera la primera canícula en Guatemala

Luego de que la temporada de invierno llegara oficialmente, se espera que un nuevo frente frío afecte levemente al país.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que un frente frío débil podría acercarse al Golfo de México este martes 12 de mayo, lo que ocasionaría cambios en las condiciones del clima en Guatemala durante esta semana.

Por lo pronto, temperaturas de hasta 43 grados han seguido predominando en algunas regiones del territorio nacional.

Lluvias y canícula

Edwin Rojas, director del Insivumeh, explica que se tenía estimado que la época lluviosa arrancara en la cuarta semana de abril o durante la primera de mayo.

Sin embargo, la lluvia, que ya se ha registrado en varias regiones del país, disminuirá por un lapso de tiempo, lo que implica la llegada de la primera canícula de este invierno, la cual se prevé para junio y podría extenderse hasta agosto.

Por otro lado, Rojas asegura que el fenómeno del Niño no está conformado hasta ahora, pero existe un 88% de que suceda en el país.