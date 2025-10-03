Versión Impresa
Precaución al conducir: semáforos sin funcionar en zona 1

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de octubre de 2025, 17:04
EMETRA reporta semáforos sin energía eléctrica en zona 1. (Foto: Shutterstock)

¡Cuidado! Falta de energía eléctrica ha provocado fallos en semáforos en el sector.

A través de redes sociales, la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) reporta inconvenientes en el servicio de luz en los alrededores de zona 3 y la Avenida Centro América en la zona 1.

Según comunicado de EMETRA, los semáforos de la 12 calle y 1a. avenida, y Avenida Centroamérica y 19 calle de la zona 1, están sin funcionar

Se recomienda precaución al conducir.

