Precaución al conducir: semáforos sin funcionar en zona 1

¡Cuidado! Falta de energía eléctrica ha provocado fallos en semáforos en el sector.
A través de redes sociales, la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) reporta inconvenientes en el servicio de luz en los alrededores de zona 3 y la Avenida Centro América en la zona 1.
Según comunicado de EMETRA, los semáforos de la 12 calle y 1a. avenida, y Avenida Centroamérica y 19 calle de la zona 1, están sin funcionar.
Se recomienda precaución al conducir.