A una semana de renunciar, Francisco Jiménez sigue como titular del Mingob

Luego de una semana después de trascender su renuncia, Francisco Jiménez sigue en el cargo de Ministro de Gobernación.

A pesar de haber presentado su renuncia el pasado 15 de octubre, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, sigue en funciones. De momento sigue pendiente que el Ejecutivo oficialice la toma de posesión del nuevo titular de la cartera Marco Antonio Villeda Sandoval.

Este martes 21 de octubre, personeros de la Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación confirmaron que Jiménez sigue en el despacho ministerial.

El 16 de octubre su cuenta oficial de X, Jiménez expresó que concluirá su mandato una vez que el nuevo ministro o ministra sea nombrado y tome posesión del cargo.

"Estoy conduciendo un proceso de transición ordenado y transparente, orientado al traslado integral de información, planes y líneas estratégicas para que el próximo titular cuente con todos los insumos y arranque con éxito", escribió el exfuncionario Jiménez.

Sin embargo el viernes 17 de octubre, el presidente Bernardo Arévalo designó a Villeda Sandoval como nuevo ministro de Gobernación, aunque su nombramiento quedará formalizado una vez que finalicen los trámites para que Villeda deje su puesto actual en el Organismo Judicial.

De momento, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia dio a conocer que el nombramiento de los viceministros de Seguridad y Antinarcóticos, está en marcha.

A pesar de la presión para renunciar derivada de la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes II, el ministro Jiménez había rechazado entregar su cargo, asegurando que no lo haría hasta lograr la recaptura de los fugitivos.