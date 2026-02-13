¡Batacazo en el Match Play! El juvenil Calderón elimina a "El Pato" Villavicencio

-

La fuerte disputa entre las duplas se mantuvo este viernes, jornada en la cual se definieron las semifinales del Campeonato Nacional de Golf Match Play 2026, que se juega en el Club Campestre San Isidro. Ahora, los mejores cuatro golfistas, de las diferentes categorías, lucharán por su pase a la final del certamen, la cual se realizará el próximo domingo.

El torneo Match Play 2026, es un enfrentamiento, en el cual, las parejas de golfistas se enfrentan cara a cara en el field, donde el ganador avanzará a la siguiente ronda. Literalmente, son disputadas de todo o nada, el triunfador avanza, y el perdedor se marcha a casa.

Uno de los jugadores más experimentados y exitosos del torneo, Alejandro Villavicencio, brindó un buen nivel de golf durante sus días de competencia. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

De esta manera, en uno de los enfrentamientos más interesantes de este viernes, la juventud se impuso ante la experiencia, ya que, el juvenil, Matías Calderón, se impuso a uno de los jugadores más reconocidos de Guatemala, Alejandro "El Pato" Villavicencio. Ahora, Calderón enfrentará en las semifinales a Mateo Asturias, quien se impuso en el enfrentamiento a Andrés Reyes, esto en la categoría Campeonato.

En la otra llave de esa división, una de las joyas del golf juvenil guatemalteco, Fernando Saravia, venció a José Mejía, y con ello se enfrentará a Diego García, quien se impuso a José Luis Arzú.

En la división A, Néstor Hernández jugará ante Henry Anderson por el pase a la final; mientras que Eduardo Capmany, se enfrentará a Daniel Ranta, quienes también lucharán por estar en el último día de competencia.

Este sábado, se disputará la ronda semifinal del Torneo Nacional de Golf Match Play 2026, en el field de San Isidro Country Club. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

Miguel Palacios y Álvaro Mayorga se enfrentarán este sábado, en la división B; mientras que, en la otra llave, Jorge Herrera jugará ante Stuardo Berti, también por el pase a la última fase del torneo.

En la categoría C, Luis Fernando Villaverde jugará ante José Pablo Rojas; mientras que, Diego García enfrentará a Juan José Urruela, por el pase a la disputa por el título. Una situación similar se vivirá en la división D, en la cual, Rolando Lara enfrentará a Juan Emilio Rojas, y Alejandro Méndez disputará el pase ante Gustavo Ascanio.

Con todo ello, este sábado se vivirá una jornada intensa de golf en el Club Campestre San Isidro, que será testigo de los jugadores que avanzarán a las finales, y quienes disputarán el tercer y cuarto puesto, del Campeonato Nacional Match Play 2026, jornada que se jugará el próximo domingo.