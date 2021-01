Estas son las señales que indican si alguien miente

Un estudio de la Universidad de Massachusetts reveló que todos llevan dentro a un mentiroso, pues el 60 por ciento de las personas miente en una conversación de 10 minutos.

La doctora experta en lenguaje corporal, Lillian Glass, reveló una serie de expresiones y lenguaje corporal para saber cuando una persona miente:

1. Mueve rápidamente la cabeza

Si le haces una pregunta directa y mueve rápidamente su cabeza hacia atrás, hacia el frente o hacia un lado antes de responder, puede estar mintiendo.

2. Respiración agitada

La respiración con mayor pesadez es un acto reflejo. Cuando la respiración cambia los hombros se levantan y la voz podría adoptar un tono más bajo.

En esencia, la respiración se modifica porque aumenta el ritmo cardiaco y la circulación sanguínea. El cuerpo experimenta estos cambios cuando se siente tenso y nervioso… cuando sabe, por ejemplo, que puede ser descubierto.

3. Postura rígida:

Estar sin moverse puede ser una señal de que se está nervioso y se prepara para un posible enfrentamiento. La postura rígida muestra que algo puede estar mal.

4. Repite expresiones:

Al tratarte de convencerte a ti y a sí mismo de algo repetirá el discurso. Busca validar la mentira en su mente. La repetición es una manera de ganar tiempo para recopilar sus pensamientos.

5. Manos en la boca

Cubrirse o tocarse la boca sucede de forma automática cuando alguien no quiere enfrentar un problema. Si alguien coloca sus manos sobre sus labios, significa que no quiere revelarlo todo, o que simplemente no quiere decir la verdad.

6. Cubre partes vulnerables de su cuerpo

Suelen ser áreas como cuello, pecho, cabeza o abdomen.

7. Mueve los pies

Mueve las piernas sin darse cuenta, desea salir de la situación y alejarse de ella.

8. Da demasiada información

Si habla demás y proporciona demasiada información hay una posibilidad de que no esté diciendo la verdad. Esperan que, al mostrarse abiertos a conversar, otros crean en ellos.

9. Se le dificulta hablar

En momentos de estrés, el sistema nervioso disminuye el flujo de saliva, lo que seca las membranas mucosas de la boca, muerde el labio de forma repentina o frunce los labios.

10. Discusiones y señalamientos

Se volverá hostil y se enojará al verse descubierto, esto dará lugar a una gran cantidad de señalamientos.

11. Mira fijamente, sin pestañear

Hará un esfuerzo adicional por mantener el contacto visual en un intento de controlar la conversación y manipular a su interlocutor.

Los mentirosos lanzan miradas fijas y frías para intimidar.