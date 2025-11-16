La "Señora de las cuatro décadas" viral en la "Residencia" de Arjona

Olga fue la "Señora de las cuatro décadas" más aclamada en lo que va de la residencia "Lo que el seco no dijo" de Ricardo Arjona, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
La guatemalteca fue elegida por el cantautor por su entusiasmo y dinamismo, para bajar al escenario desde los palcos, donde la interceptó, por alzar un cartel.
"Acercáte a la señora con el cartel naranja.. puede parar ya, ¿si yo la traigo para acá va a seguir moviéndose así?... se está agarrando el corazón, me está preocupando, se cansó, tan linda, ¡véngasé, la van a ir a traer!", expresó el artista ante las risas y amor del público.
Luego de interpretar parte de la canción, Olga entró al lugar donde estaba su estrella y se sentó junto a él, mientras le susurró cosas al oído:
"Qué me va a agradecer, yo le agradezco a usted que me trajo esta temperatura tan rica... para todas las Señoras de las Cuatro Décadas y para tu hermana también y tu sobrina", expresó Arjona al cerrar cantando.
Olga fue la sensación y la envidia de los presentes que, además de este tema, corearon las más populares de la estrella.
La residencia de Ricardo Arjona continúa los fines de semana de noviembre y diciembre de 2025.
