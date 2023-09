"Señora Guatemala" se pronuncia ante acusaciones de Señora Mixco

-

La organización de "Señora Guatemala" se pronunció acerca de las declaraciones hechas por la representante de "Señora Mixco", Natalí Melgar, donde afirma que fue estafada durante su coronación y preparación rumbo al evento de belleza.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales del certamen, la organización manifestó no tener relación con personas que ofrecen preparar a las reinas de cada región para el evento, afirmando que el pago es el de la inscripción.

"Por este medio manifestamos enérgicamente que la Organización Señora Guatemala no hace cobro de ningún tipo, adicional a la inscripción de cada una de las candidatas, tal y como sucede en todos los certámenes de belleza a nivel mundial.

Los acuerdos que las candidatas hacen con empresas externas dedicadas a preparar a aspirantes para este u otros certámenes son ajenos a la organización Señora Guatemala, por lo tanto rechazamos cualquier vinculación directa o indirecta en perjuicio de nuestros propios principios y valores.

Nuestro certamen se realiza desde el año 2007 manteniendo los más altos niveles de honestidad y transparencia con la única finalidad de dar buenas noticias de Guatemala ante el mundo, resaltando la belleza integral de nuestras honorables y respetables mujeres guatemaltecas", se lee.

Las acusaciones



Señora Mixco 2023 Natalí Melgar afirmó que se le solicitó una cuota de Q20 mil para ser preparada rumbo a su participación en Señora Guatemala. Sin embargo no recibió nada de lo pactado, por lo que se limitó a pagar Q14mil, que se le habían pedido como adelanto.

"Vi un post para participar en Señora Mixco, me contacté con la directora y esa misma noche me llamó diciéndome que querían conocerme para saber si hacía obra social; suelo dar clases de inglés totalmente gratuitas a madres de familia, así que platicamos y me dijo que le gustaba mi perfil para coronarme como Señora Mixco y que, por la cantidad de Q20 mil, me iba a preparar, además de darme cosas esenciales para el concurso, como tratamientos y accesorios", afirmó.

Entre las promesas a la reina estaban la difusión de su coronación, realización de obras sociales para darse a conocer, una sesión fotográfica, apoyo de patrocinadores, sesiones de masajes, clases de manejo, coronación en un restaurante conocido, seis pares de zapatos, descuentos en ropa y clases de pasarela y etiqueta. La joven aclara que no recibió nada de lo ofrecido, únicamente un blanqueamiento de dientes.

Tras esto afirmó que la organización Señora Guatemala le pidió una cuota de Q6 mil que no quiso pagar, afirmando que de lo que había dado para Señora Mixco podían tomarlo. Mira la nota.

