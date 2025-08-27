Sentencian a joven de 15 años por el crimen de Miguel Uribe

Miguel Uribe falleció después de más de un mes de permanecer internado tras un ataque armado.
El adolescente de 15 años que disparó en junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado el miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la fiscalía.
El joven "deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada", dijo la fiscalía el miércoles en un comunicado.
El adolescente fue juzgado en un tribunal penal especial para menores por intento de homicidio y porte ilegal de armas. La ley colombiana no permite modificar los cargos una vez aceptados por un menor acusado, por lo que fue juzgado por tentativa de asesinato.
Miguel Uribe murió el pasado 11 de agosto luego de sufrir un atentado, en donde recibió heridas en la cabeza.
Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, tomará el lugar de su hijo como precandidato presidencial de la derecha en las elecciones de 2026 en Colombia, anunció su partido político.