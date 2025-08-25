Sergio Chumil cruza la meta con el mismo tiempo que el líder en Vuelta a España

-

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil cruzó la meta junto al pelotón que encabezó la competencia y paró el cronómetro con el mismo tiempo que el francés David Gaudu, quien resultó vencedor de la tercera etapa en la Vuelta a España.

El tecpaneco se mantiene en el puesto 26 de la clasificación general a 35 segundos del líder y comanda a su equipo, el Burgos Burpellet BH, en el exigente giro ibérico.

Siendo un buen escalador, la etapa le sentó bien al guatemalteco. Fue un recorrido de media montaña de 130.6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres, en Italia.

Las complicaciones estuvieron en los primeros compases del recorrido, pero Chumil supo mantener el paso y no se desprendió del pelotón con el que cruzó la meta final con un tiempo de 2 horas 59:24.

Vingegaard sigue de rojo

Gaudu sorprendió al vencer en el sprint al danés Mads Pedersen y también al actual líder de la general, Jonas Vingegaard.

El francés se adjudicó la victoria contra todo pronóstico, por delante de Pedersen, máximo favorito, y de Vingegaard, que conservó el mailot rojo.

Gaudu se colocó segundo en la general, con el mismo tiempo que el líder, mientras que el italiano Giulio Ciccone es tercero a 8 segundos. Egan Bernal se encuentra en la cuarta posición a 14 segundos del suéter rojo.

La cuarta etapa, que se disputará el martes entre Susa, todavía Italia, y Voiron, en Francia, presenta un recorrido de media montaña de 206,7 km.