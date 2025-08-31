Chumil llega firme al primer descanso de la Vuelta a España

-

El guatemalteco Sergio Chumil culminó con éxito la novena etapa de la Vuelta a España, que puso la pelea en la parte alta de la general al rojo vivo, con el danés Jonas Vingegaard cruzando primero la meta.

Después de un trazado de dura exigencia por la subida constante a la que se tuvo que enfrentar el pelotón multicolor, el nuestro se las arregló para pasar por la línea de meta en el puesto 28, con un crono de 4 horas 36:08 minutos, a 3:58 del ganador del recorrido.

Este resultado le permitió al chapín mantenerse en el puesto 23 de la clasificación general, a 8:36 minutos de distancia del todavía líder Torstein Traeen, que vio como su cómoda ventaja se redujo a solamente 37 segundos con respecto a Vingegaard y a 1:15 del portugués Joao Almeida.

Un minuto es lo que separa a Chumil del top 20, que marca el ecuatoriano Jefferson Cepeda, y que es a lo que apunta el guatemalteco, que sigue siendo el mejor posicionado de su equipo, el Burgos Burpellet.

Este lunes, La Vuelta tendrá su primer día de descanso, que les servirá a todos para recobrar las fuerzas, antes de regresar a las carreteras españolas el martes, con una décima etapa que se llevará a cabo entre el parque natural de Sendaviva y El Ferial Larra Belagua (175.3 km), en un recorrido principalmente llano, excepto los últimos ocho kilómetros.