Sergio Chumil mantiene ritmo en la cuarta etapa de la Vuelta a España

Con un tremendo esfuerzo, el ciclista guatemalteco Sergio Chumil, del equipo español Burgos BH, logró completar este martes la etapa más larga de la Vuelta a España 2025, la cual contó con un recorrido de 206.7 kilómetros.

La etapa 4, donde Chumil volvió a demostrar su buen ritmo de competencia, dejó al chapín en el puesto 60, con un tiempo de 4:50.14, el mismo que el ganador de la etapa, Ben Turner. La pelea fue muy intensa, con un recorrido de mucha montaña al pasar por Susa (Italia) y Voiron (Francia), y en la que el francés David Gaudu arrebató al danés Jonas Vingegaard el maillot rojo de líder.

En la clasificación general, el nacional ocupa la casilla 26 con un registro acumulado de 15:46.25. Este tiempo deja a Chumil a tan solo 35 segundos de Gaudu. Además, el tecpaneco está en el octavo lugar de la tabla acumulada de ciclistas más jóvenes, estando a 19 segundos del líder, el español Juan Ayuso.

#LaVuelta25



️ #CicloturismoBurgos pic.twitter.com/Qe5wzvRAy5 — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) August 26, 2025

La quita etapa se disputará este miércoles con una contrarreloj por equipos, competencia que ya será disputada en territorio español. El recorrido será de 24,1 kilómetros y contará con un desnivel positivo de 86 metros.

Para el equipo Burgos BH, donde está Sergio Chumil, será clave estar concentrado en el objetivo, ya que cada uno de los integrantes tendrá que ser preciso en la carretera para tener el mejor registro posible.