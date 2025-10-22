Versión Impresa
Shakira celebra 30 años de carrera y relanza sus clásicos

  • Con información de Eligia Hernández/Kevyn Girón/Colaboradores
22 de octubre de 2025, 11:34
En Spotify hay videos donde los artistas cuentan cómo se dio el proceso de grabación y fusión de géneros. (Foto: Spotify)

Shakira celebra su legado con un EP exclusivo de Spotify.

Shakira volvió a emocionar al mundo con un homenaje a su historia musical. La colombiana lanzó junto a Spotify el Anniversary Edition, celebrando los 30 años de Pies Descalzos y los 20 de Fijación Oral Vol. 1 y 2, dos discos que marcaron generaciones.

Este especial se puede escuchar gratis en Spotify. (Foto: Spotify)
Este 22 de octubre, la plataforma estrenó un EP exclusivo con versiones reinventadas de sus temas más emblemáticos.

El material, titulado Oral Fixation (20th) & Pies Descalzos (30th) LIVE, incluye cinco canciones, entre ellas Antología, La Pared y una sorprendente versión de Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran y Beéle.

Sheeran contó que su colaboración fue totalmente inesperada luego de conocerse en una Met Gala e irse de fiesta. (Foto: Spotify)
El británico aporta su toque acústico y melódico, mientras que Beéle suma la frescura del pop urbano colombiano. La colaboración nació tras un encuentro casual en la Met Gala, donde Shakira y Sheeran compartieron una noche de charla y música.

Disponible gratuitamente en Spotify, el EP ofrece clips del proceso creativo y videos inéditos en YouTube. Con más de 6.1 billones de reproducciones, Shakira celebra tres décadas de carrera y demuestra que sus clásicos siguen más vivos que nunca.

