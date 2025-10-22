Shakira celebra 30 años de carrera y relanza sus clásicos

Shakira celebra su legado con un EP exclusivo de Spotify.
Shakira volvió a emocionar al mundo con un homenaje a su historia musical. La colombiana lanzó junto a Spotify el Anniversary Edition, celebrando los 30 años de Pies Descalzos y los 20 de Fijación Oral Vol. 1 y 2, dos discos que marcaron generaciones.
Este 22 de octubre, la plataforma estrenó un EP exclusivo con versiones reinventadas de sus temas más emblemáticos.
El material, titulado Oral Fixation (20th) & Pies Descalzos (30th) LIVE, incluye cinco canciones, entre ellas Antología, La Pared y una sorprendente versión de Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran y Beéle.
El británico aporta su toque acústico y melódico, mientras que Beéle suma la frescura del pop urbano colombiano. La colaboración nació tras un encuentro casual en la Met Gala, donde Shakira y Sheeran compartieron una noche de charla y música.
Disponible gratuitamente en Spotify, el EP ofrece clips del proceso creativo y videos inéditos en YouTube. Con más de 6.1 billones de reproducciones, Shakira celebra tres décadas de carrera y demuestra que sus clásicos siguen más vivos que nunca.