¿Colaboración en camino? Shakira y Beéle bailan "Currucuchu"

Dos talentos colombianos se unen para bailar al ritmo de Currucuchú.

La superestrella colombiana apoya al nuevo talento y se vuelve tendencia al aparecer en un video junto a una joven promesa del género urbano.

Beéle ha sorprendido a sus seguidores al compartir una filmación en la que aparece bailando pegadito y al ritmo de Currucuchu junto a Shakira, siendo un sencillo conocido por dar pie a la época navideña y de carnaval.

Shakira y Beéle compartieron un momento lleno de ritmo y alegría. (Foto: Instagram)

La grabación refleja la conexión, talento y complicidad de los cantantes colombianos, por lo que las expectativas acerca de una colaboración no se han hecho esperar entre los fans.

Shakira y Beéle podrían colaborar. (Foto: X)

Los comentarios positivos de los seguidores del intérprete de Top Diesel celebran la unión del talento de Barranquilla: "De Colombia para el mundo" y "Esto es sabor costeño".

Shakibecca, conocida por ser la doble de Shakira, no se quedaría atrás y ha comentado que está "en busca del doble de Beéle con carácter de urgencia".