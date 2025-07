Shakira muestra el Grammy que ganó con "Las mujeres ya no lloran"

-

La cantante compartió con alegría el momento en que recibió el premio.

Durante sus semanas de descanso de Las mujeres ya no lloran World Tour, la cantante colombiana ha recibido en su hogar de Miami el gramófono que ganó durante la gala de los premios celebrados el 2 de febrero pasado.

Shakira ganó en los premios Grammy la categoría de mejor álbum pop latino por Las mujeres ya no lloran, superando a artistas de talla mundial como Anitta y Luis Fonsi.

Shakira just received the engraved #GRAMMY trophy at her Miami home for ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ — winner of the 2025’s Best Latin Pop Album! pic.twitter.com/J2u14RsliI — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 10, 2025

"Miren lo que ya me llegó a mi casa. Mi Grammy, por el disco", expresó la intérprete de Soltera, para luego subirse a una silla y sumar el título junto a los demás en su repisa.

La "Loba" esperó más de cinco meses para poder tener el reconocimiento en sus manos y no dudó en grabar un video para mostrar los trofeos que ha obtenido a lo largo de su carrera, gracias al cariño y apoyo de sus fanáticos.