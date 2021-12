Shakira presumió el concierto virtual que dio su hijo Milán

Shakira presumió el talento de Milan a través de las redes sociales. Al parecer el pequeño heredó los dotes musicales de su madre y lo mostró en un concierto.

La cantante presumió un video de su hijo mayor haciendo un recital virtual donde toca el piano, acompañado por otro niño que toca el violín.

En el post se ve a Milan y al otro jovencito en una especie de aula donde hay varios instrumentos musicales.

Los jóvenes interpretaron Spanish Caballero, Night of the Tarantella y The Can Can.

“Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo: El respeto y la devoción por el trabajo propio enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros”, escribió junto al clip.

MIRA EL CONCIERTO DE MILAN: