Identifican a víctimas de ataque armado en ruta al Atlántico

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Las víctimas mortales son mujeres, una de ellas menor de edad.

EN CONTEXTO: Ataque armado contra vehículo en movimiento deja dos mujeres fallecidas

Dos mujeres, una de ellas menor de edad, murieron y otras tres personas resultaron heridas durante un ataque armado contra los ocupantes de un picop ocurrido la madrugada de este domingo en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico.

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, informó que al llegar al lugar localizaron a las víctimas dentro del vehículo. Las fallecidas fueron identificadas como Dulce Abigail Rivas Belteton, de 17 años, y Dulce Solórzano Matus, de 25, quienes murieron de forma inmediata debido a múltiples heridas de arma de fuego en órganos vitales.

En el hecho también resultaron heridos Elver Belteton, de 45 años; Marisol Belteton, de 17; y Mía Daniela González, de 15, quienes presentaban lesiones provocadas por esquirlas de vidrio y rozones de proyectil de arma de fuego. Los afectados recibieron atención médica y luego fueron trasladados a un centro asistencial.

Las autoridades presumen que los ocupantes del vehículo fueron emboscados mientras se desplazaban por el sector, por lo que mantienen abierta una investigación para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables.