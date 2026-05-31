¡Sus "amigos" lo lanzan! Joven muere ahogado en Colombia (video)

Un video reveló cómo un grupo de jóvenes agrede a la víctima hasta lanzarla al agua.
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El pasado 24 de mayo un joven de 22 años identificado como Alexander Avendaño, murió ahogado en las profundidades del Lago del Peñol-Guatapé, ubicado en Antioquia, Colombia.
La primeras líneas de investigación indicaban que por razones aún no establecidas habría caído de la embarcación en la que transitaba sobre las aguas.
Sin embargo, un video viralizado en redes sociales muestra los momentos antes de "caer".
Las imágenes muestran al joven siendo agredido por otros tripulantes del barco, con empujones, patadas y ahorcamientos para insistirle que saltará del barco.
Con insultos y en medio de una aglomeración de tripulantes, que supuestamente eran "amigos" de la víctima, cayó de las alturas de la embarcación al lago.
Por la profundidad del agua, Alexander no pudo salir y falleció.
Este giro al caso permitirá a las autoridades vincular a posibles responsables de este hecho.