Disturbios durante festejos del PSG terminan en tragedia (video)

La euforia de los fanáticos desató incendios, destrucción de infraestructura y un fallecido.
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El club deportivo Paris Saint-Germain (PSG) tuvo su victoria en los en la UEFA Champions League, este 30 de mayo.
Lo que desató las celebraciones y la emoción de los fanáticos del fútbol.
Sin embargo, la emoción escaló en bares y en las calles quemando vehículos, juegos artificiales que provocaron incendios además de la destrucción de estructuras.
Incluso, se reportó un fallecido por parte de las autoridades.
De acuerdo con la información, un joven de unos veinte años chocó contra una estructura vial cuando iba a bordo de una motocicleta de motocross celebrando la victoria de la liga.
Los disturbios derivaron en enfrentamientos con la policía en París y otras ciudades de Francia, se reporto 780 personas capturadas por el hecho.