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Disturbios durante festejos del PSG terminan en tragedia (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de mayo de 2026, 09:47
Disturbios se registran en Francia durante festejos de aficionados (Foto: captura de video)

Disturbios se registran en Francia durante festejos de aficionados (Foto: captura de video)

La euforia de los fanáticos desató incendios, destrucción de infraestructura y un fallecido.

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El club deportivo Paris Saint-Germain (PSG) tuvo su victoria en los en la UEFA Champions League, este 30 de mayo.

Lo que desató las celebraciones y la emoción de los fanáticos del fútbol.

Sin embargo, la emoción escaló en bares y en las calles quemando vehículos, juegos artificiales que provocaron incendios además de la destrucción de estructuras.

Incluso, se reportó un fallecido por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información, un joven de unos veinte años chocó contra una estructura vial cuando iba a bordo de una motocicleta de motocross celebrando la victoria de la liga.

Los disturbios derivaron en enfrentamientos con la policía en París y otras ciudades de Francia, se reporto 780 personas capturadas por el hecho.

@20m La celebración de la Champions del PSG convierte París en un infierno. Un total de 416 personas han sido detenidas en toda Francia, 283 en París, y siete policías han resultado heridos, uno de gravedad. El pasado año, cuando el PSG consiguió levantar su primera Champions, también tuvieron lugar graves disturbios en diversos puntos de Francia: dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas #París #Francia #PSG #Champions ♬ sonido original - Periódico 20minutos

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