Shakira revela cómo elegir perfume según tu estado de ánimo

En medio del lanzamiento internacional de su nueva colección de fragancias, La Loba, Shakira compartió cómo elegir el perfume ideal según el estado de ánimo.

Shakira habló sobre cómo elegir fragancia según el estado de ánimo. (Foto: X)

En una breve conversación, la artista habló sobre amor propio, empoderamiento femenino y el papel de los aromas como acompañantes en cada etapa de la vida. Ante la pregunta de qué fragancia recomendaría a una mujer que atraviesa un mal día, pero debe salir a dar su mejor cara, la intérprete de "Las mujeres facturan", fue directa:

"Pues la que se sienta mejor, la que genere esa autoconfianza", afirmó, al explicar que cada color de su colección representa un estado emocional distinto.

La colombiana destacó la importancia del amor propio. (Foto: X)

Colores y significados según Shakira:

Rojo: "Hoy me estoy sintiendo pasional, así que por eso me la puse".

Amarillo: "Es una fragancia luminosa y optimista".

Fucsia: "Para mí, representa lo femenino".

Mafe Méndez es embajadora de la colección de perfumes de Shakira. (Foto: Instagram)