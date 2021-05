El sheriff "antivacuna" que murió a los 33 años por Covid-19

Daniel Trujillo se hizo famoso al escribir en redes sociales que no creía en la vacuna ni en el uso de mascarilla, por ello no acudió a recibir su dosis.

Daniel Trujillo, ayudante del Departamento del Sheriff del condado de Denver, Colorado en Estados Unidos, falleció a causa del Covid-19.

La historia del agente de 33 años, que se rehusó a tomar medidas de higiene para evitar el coronavirus y que lastimosamente se infectó, se hizo viral.

Trujillo era reacio al tema, y estaba rotundamente en contra de las medidas de prevención.

Acompañada de una fotografía en su última publicación se lee: "No me importa si te has vacunado". Tres semanas antes de su muerte escribió: "Tengo sistema inmunológico".

También expresó en TikTok: "Me la pondré después de que a todos ustedes les empiece a crecer apéndices en la frente".

Trujillo afirmaba que las primeras dosis llevaría varios problemas y que él no sería parte de los primeros en los que se realizaría este experimento.

También preguntó a sus seguidores si la mascarilla detendría un puñetazo.

It is with great sadness that we share 33-year-old Denver Sheriff Deputy Daniel “Duke” Trujillo passed away last evening from COVID-19 complications. We ask that you keep his family in your thoughts and prayers and respect their privacy during this difficult time. pic.twitter.com/FACuhzgy9d — Denver Sheriff (@DenverSheriff) May 27, 2021