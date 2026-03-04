Video: Bomberos siguen trabajando en apagar el incendio en bodegas en Amatitlán

-

Desde el recién pasado lunes, los cuerpos de socorro trabajan para apagar las llamas.

Este miércoles 4 de marzo persisten las llamas en el interior de un complejo de bodegas que se incendiaron desde el pasado lunes, en el kilómetro 30 de la carretera al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.

Ante ello, se presentaron los Bomberos Voluntarios, quienes siguen en el lugar tratando de sofocar el fuego. También fue necesario instalar piscinas provisionales donde se depositó el agua, mientras las unidades se abastecían nuevamente debido a la magnitud del siniestro.

Los socorristas persisten en el lugar para poder acabar con el siniestro. (Foto: CVB)

El vocero de Bomberos Voluntarios, Victor Gómez, indicó que cuatro equipos se han conformado para seguir con la labor de apagar el fuego.

En las imágenes se puede observar que los socorristas trabajan entre escombros que han sido el resultado de materiales e infraestructura consumidos por el fuego.

Hasta el momento son casi 37 horas de trabajo por parte de los bomberos y se espera que puedan concluir con éxito su labor. El siniestro ha dejado perdidas materiales valoradas en millones de quetzales