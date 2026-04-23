SIMAN lanza en Guatemala la colección Thalia Sodi Eyewear

SIMAN anunció el lanzamiento, en Guatemala, de la colección THALIA SODI Eyewear, una línea de lentes inspirada en la artista y empresaria internacional. La propuesta busca impulsar la categoría óptica con una oferta alineada a tendencias globales.
La colección integra diseños contemporáneos con combinaciones de color, detalles y materiales enfocados en el uso diario. La línea está pensada como un accesorio que puede adaptarse a diferentes estilos y ocasiones.
Los productos estarán disponibles en todas las sucursales de Óptica Siman en el país, así como en su plataforma digital, que permite compras en cualquier momento. Con esto, la marca amplía sus canales de acceso para los consumidores.
Adicionalmente, los productos se podrán adquirir las 24 horas a través de siman.com, ofreciendo una experiencia de compra conveniente y omnicanal.