Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"Los Simpson" rinde homenaje a la cultura latina

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
29 de diciembre de 2025, 10:23
El capítulo&nbsp;tuvo un corrido especial de Los Tigres del Norte. (Foto: Instagram/Los Simpson)

El capítulo tuvo un corrido especial de Los Tigres del Norte. (Foto: Instagram/Los Simpson)

El episodio más reciente del programa incluye múltiples referencias a la cultura mexicana.

LEE: "Los Tigres del Norte" aparecerá en programa de "Los Simpson"

Los Simpson cerró el año con un capítulo especial con el que rinde homenaje a la cultura latina y a estrellas mexicanas.

La cultura mexicana es homenajeada en el nuevo capítulo. (Foto: Los Simpson/capturas)
La cultura mexicana es homenajeada en el nuevo capítulo. (Foto: Los Simpson/capturas)

Los Tigres del Norte se unieron al programa con un tema original llamado El Corrido de Pedro y Homero, creado exclusivamente para la serie.

La letra de la canción narra con humor las aventuras de Homero luego de trabajar por accidente como el doble de riesgo de El Hombre Abeja.

Humberto Vélez tiene una participación emotiva en el capítulo. (Foto: Los Simpson/captura)
Humberto Vélez tiene una participación emotiva en el capítulo. (Foto: Los Simpson/captura)

ENTÉRATE: Los Simpson matan a Marge, uno de sus personajes principales

Además, participó el cineasta Alejandro González Iñárritu, quien en la trama dirige la nueva película donde Homero y El Hombre Abeja son los protagonistas.

Por último, Humberto Vélez, la voz oficial de Homero para Latinoamérica, tuvo una aparición breve pero emotiva, por lo que ahora forma parte del canon de la serie.

El episodio 12, titulado ¡The Fall Guy-Yi-Yi!, se estrenó el 28 de diciembre en Fox y forma parte de la temporada 37, la cual llegará a la plataforma de Disney+ el 14 de enero de 2026.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar