"Los Simpson" rinde homenaje a la cultura latina

El episodio más reciente del programa incluye múltiples referencias a la cultura mexicana.

Los Simpson cerró el año con un capítulo especial con el que rinde homenaje a la cultura latina y a estrellas mexicanas.

La cultura mexicana es homenajeada en el nuevo capítulo. (Foto: Los Simpson/capturas)

Los Tigres del Norte se unieron al programa con un tema original llamado El Corrido de Pedro y Homero, creado exclusivamente para la serie.

La letra de la canción narra con humor las aventuras de Homero luego de trabajar por accidente como el doble de riesgo de El Hombre Abeja.

Humberto Vélez tiene una participación emotiva en el capítulo. (Foto: Los Simpson/captura)

Además, participó el cineasta Alejandro González Iñárritu, quien en la trama dirige la nueva película donde Homero y El Hombre Abeja son los protagonistas.

Por último, Humberto Vélez, la voz oficial de Homero para Latinoamérica, tuvo una aparición breve pero emotiva, por lo que ahora forma parte del canon de la serie.

El episodio de los Simpsons no solo tuvo a los Tigres del Norte, sino a González Iñárritu y el homenaje más que merecido a Humberto Vélez!



No recuerdo que ninguno de los actores de doblaje de los Simpson tuviera algo parecido. https://t.co/tt18ugUw7T pic.twitter.com/JZu6u5mkez — GONZALO OLIVEROS (@goliveros) December 29, 2025

El episodio 12, titulado ¡The Fall Guy-Yi-Yi!, se estrenó el 28 de diciembre en Fox y forma parte de la temporada 37, la cual llegará a la plataforma de Disney+ el 14 de enero de 2026.