Este es el panorama fuera de la USAC esta mañana

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Tras varios disturbios registrados en el campus central y en Antigua Guatemala durante los últimos días, este es el panorama de la Universidad de San Carlos.

La mañana de este jueves 9 de abril se ha vivido bajo tensión en las afueras de la Universidad de San Carlos (USAC) ya que se realiza una manifestación por parte de estudiantes que ha bloqueado el ingreso a la casa de estudios.

Por el momento, se desconoce si las personas a las que les bloquean el paso pertenecen al área administrativa de la universidad, pero desde las primeras horas se han visto afectados debido al cierre de la misma.

Panorama USAC este jueves tras la reelección de Walter Mazariegos.



: Fredy Hernández pic.twitter.com/yNZjVHdodR — Informarito502 (@soyinformativo) April 9, 2026

Al lugar se presentaron agentes policiales al rededor de la entrada de la USAC.

Panorama USAC este jueves tras la reelección de Walter Mazariegos.



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Las personas siguen en espera en el ingreso de la universidad mientras que agentes de las fuerzas de seguridad resguardan y vigilan el área.

También arriba personal del Ministerio Público para dar seguimiento al caso.