Sin Darwin Lom, The Strongest queda eliminado de Copa Libertadores

-

La oportunidad de clasificar a la Copa Libertadores se esfumó este martes para el The Strongest, luego de perder en los penales (5-3) contra el Deportivo Táchira en Venzuela, tras empatar 2-2 en global aunque en 90 minutos el conjuto local ganó 1-0.

La gran novedad fue la ausencia de Darwin Lom en la convocatoria del equipo trigreño. El guatemalteco no figuró en la lista del partido debido a que no estaba habilitado para jugar esta ronda eliminatoria de la Conmebol, según confirmaron medios bolivanos.

En un partidazo en Venezuela, @DvoTachira le ganó por penales a @ClubStrongest y avanzó a la Fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores#GloriaEterna pic.twitter.com/d9gLktPvVO — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 11, 2026

Resultado que Lom sí recibió el transfer internacional departe de la FIFA, pero los tiempos no le dieron para ser inscrito desde el juego de ida. Este es un requisito que pide la organización para disputar esta ronda y, debido a los inconvenientes en su inscripción por la situación con Comunicaciones, Lom se quedó en la grada a pesar de que hizo el viaje.

En el partido, Rodrigo Pollero (32) hizo el único gol de los venezolanos. The Strongest tuvo un penal al 90+6, pero el portero local lo atajó. En los penales, los bolivanos fallaron dos y el Táchira no perdonó: metió cinco.