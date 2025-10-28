¡Sin título! Benzema elimina a Cristiano Ronaldo de la Kings Cup

El Al Ittihad, liderado por el francés Karim Benzema, dejó fuera este martes al Al Nassr de Cristiano Ronaldo tras imponerse por 1-2 en los octavos de final de la King Cup de Arabia Saudí.
OTRAS NOTICIAS: Inicia la segunda venta de boletos para el Mundial 2026: Pasos a seguir
Benzema, que atraviesa un inicio de temporada algo irregular, abrió el marcador para el conjunto dirigido por el técnico portugués Sérgio Conceição, mientras que Ronaldo se quedó sin celebrar su gol número 951 y sin la posibilidad de conquistar un nuevo trofeo.
El brasileño Angelo logró el empate a la media hora, aprovechando un rebote dentro del área, pero el argelino Houssem Aouar volvió a adelantar al Al Ittihad con una precisa definición ante el guardameta serbio Predrag Rajkovic.
La expulsión de Al Julaydan justo al inicio del segundo tiempo otorgó superioridad numérica al Al Nassr, que pese a sus 22 disparos (solo cinco a puerta), no consiguió romper la sólida defensa rival.
A pesar de la eliminación copera, el equipo de Jorge Jesus continúa liderando la Liga saudí, con pleno de victorias en seis jornadas. En cambio, el Al Ittihad, actual campeón del torneo, atraviesa una etapa más irregular y ocupa el séptimo puesto con 10 puntos.