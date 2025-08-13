Caso Semilla: empleada del TSE obtiene arresto domiciliario por enfermedad

-

El juez Freddy Orellana otorgó arresto domiciliario a Carolina Martínez Rodas por razones de salud, luego de ser capturada vinculada al caso Semilla.

Este miércoles 13 de agosto el juez Freddy Orellana resolvió otorgar una medida sustitutiva a favor de Angelita Carolina Martínez Rodas, quien enfrenta un proceso penal vinculado al denominado caso Semilla. La decisión se basó en el derecho humano a la salud, ya que la sindicada está bajo tratamiento médico.

Carolina Martínez Rodas recibirá arresto domiciliario por tratamiento médico. (Foto: Wilder López/Soy502)

Martínez Rodas, quien se desempeñaba como jefa de la Unidad de Archivo General del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue detenida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el marco de una investigación dirigida por el Juzgado Séptimo Penal.

Indicada en caso Semilla queda en libertad, juez Fredy Orellana le otorga libertad condicionada. Video: (Wilder López /Soy502) pic.twitter.com/agFr5V7yPG — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) August 13, 2025

El juez le otorgó arresto domiciliario, con vigilancia de la Policía Nacional Civil (PNC), permitiéndole únicamente salir de su residencia para asistir a citas médicas o citaciones judiciales. Además, se le impuso la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse con cualquier magistrado vinculado al caso, por cualquier medio.

Juez dicta arresto domiciliario a exjefa del Archivo del TSE. (Foto: MP/Soy502)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el Ministerio Público (MP) no se opusieron a la solicitud de la sindicada, considerando el derecho a la salud y la necesidad de garantizar su bienestar físico, emocional y mental.

Con esta resolución, el juez también ordenó su libertad inmediata, bajo las condiciones establecidas.

El caso

Angelita Carolina Martínez Rodas, quien fue jefa de la Unidad de Archivo General del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se le acusa de abuso de autoridad continuado, usurpación de funciones y falsedad material, todos dentro del expediente del caso Corrupción Semilla.

La FECI y el MP no se opusieron a la solicitud de la sindicada. (Foto: Archivo/Soy502)

Según Martínez, había denunciado ante el Ministerio Público un supuesto fraude electoral en 2023. Tras ello, fue llamada a declarar como testigo protegida de la FECI. Afirmó haber recibido amenazas, lo que la llevó a ausentarse de citaciones.