Sinibaldi es campeón de certamen de Liberación de Pez Vela

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Las últimas dos fechas del Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela fueron jornadas decisivas, en las cuales, Jorge Sinibaldi, ratificó su dominio a lo largo de la temporada, para coronarse campeón de la categoría Expertos.

Por su parte, John André García, cerró una destacada participación al conquistar el título de la Categoría Novatos.

En la séptima fecha, el ganador de la categoría Expertos fue Sinibaldi, quien acumuló 700 puntos por liberaciones. En la octava fecha, el triunfo fue para, Max Jiménez, con 400 puntos.

Por su parte, en la división de Novatos, la victoria de la séptima fecha fue para, John André García, con 600 unidades; mientras que, en la octava fecha el primer lugar fue para Markus Erichsen, con 500.

Al concluir el Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela 2026, las posiciones finales quedaron definidas tras una intensa temporada de competencia.

Tranquility, fue la embarcación ganadora de certamen de liberación de pez vela (Foto: Asociación de Pesca)

En Expertos, Jorge Sinibaldi, se proclamó campeón nacional, al acumular 109 puntos. El segundo lugar fue para Enrique Urruela, con 83 puntos, seguido por Pablo Guzmán, en la tercera posición con 80 unidades.

El pescador, John André García, conquistó el título en Novatos, al totalizar 83 puntos. Andrés Peña se ubicó en la segunda posición con 79; mientras que, Cristhian Anleu, completó el podio en el tercer lugar con 75 puntos.

En la división por equipos, Tranquility, integrado por Sinibaldi, Urruela, y Jorge Luis Font, se adjudicó el primer lugar de la temporada. Además, en Embarcaciones, Tranquility, se quedó con los máximos honores con la tripulación conformada por Raúl Serrano, Ismael Segura, y Aníbal Valladares.

Los primeros seis lugares de la tabla general de la categoría Expertos, representarán a Guatemala en el 2027 Pelagic Rockstar Offshore Tournament, el cual se realizará en Marina Pez Vela, Costa Rica, del 14 al 17 de enero 2027.