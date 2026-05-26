Hondureño es expulsado del país tras refugiarse en un hospital de Izabal

Esta persona podría estar vinculada con un ataque armado que dejó a cinco policías hondureños sin vida cerca de Guatemala.
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El hondureño Eli Nahúm Guerra, de 44 años, fue entregado a las autoridades de su país tras recibir el alta médica en un hospital privado, donde permanecía internado luego de sufrir heridas de bala.
Guerra ingresó el jueves pasado ilegalmente a Guatemala y se escondió en un sanatorio ubicado en Puerto Barrios, Izabal, sindicado de haber participado en un ataque que dejó a varios policías fallecidos en la frontera de Honduras.
Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), informó que junto a este persona también ingresó otro hondureño que de igual manera podría estar vinculado a la masacre, pero se espera que le den alta para ser expulsado hacia su país.
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Los hechos
El caso se registra en el contexto de ataques armados ocurridos el pasado jueves en áreas fronterizas de Honduras con Guatemala, donde al menos 25 personas fueron asesinadas con armas de grueso calibre dentro de fincas de palma africana, terrenos que estarían bajo disputa.
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Además, durante un operativo realizado por policías hondureños, igualmente en sector fronterizo, presuntos narcotraficantes recibieron a los agentes con disparos, dejando cinco oficiales sin vida.
*Con información de Armando Solórzano / Nuestro Diario