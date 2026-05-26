Hondureño es expulsado del país tras refugiarse en un hospital de Izabal

| 6 POLICÍAS MUERTOS EN EMBOSCADA EN CORINTO, HONDURAS



La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) llevo acabo un allanamiento en Corinto, Honduras. Se reportan 6 policías muertos, 3 heridos. pic.twitter.com/9gdrY0hBaB