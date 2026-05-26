Enfrentamiento armado en frontera: Ejército mantendrá presencia en Chiquimula

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Las autoridades aún no tienen una hipótesis oficial de qué provocó el ataque y quiénes eran los miembros de la caravana que atacó a una comunidad campesina.

El Ministerio de la Defensa Nacional confirmó que el Ejército de Guatemala permanecerá de manera indefinida en Chiquimula, luego del incidente armado registrado en la aldea San José Las Lágrimas, en el municipio de Chiquimula, donde un campesino falleció y varias viviendas resultaron destruidas y quemadas.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el ministro de la Defensa Nacional Henry Saénz, explicó que el despliegue militar se reforzó luego de los hechos ocurridos el día anterior, cuando una caravana de aproximadamente 20 vehículos agrícolas ingresó al sector realizando disparos.

"Los soldados reaccionan a los disparos que estaban oyendo, llegan a la comunidad, encuentran que ya unos vehículos estaban en fuga, estaban retirándose y encuentran casas destruidas, algunas quemadas, además encuentran un cadáver de un campesino", relató el funcionario.

Según Saénz, el destacamento militar ubicado en San José Las Lágrimas fue el primero en responder a la emergencia y posteriormente se ordenó la movilización de más elementos castrenses para reforzar el área.

El Gobierno desconoce cuáles fueron los motivos por los cuales un comando armado atacó a un grupo de campesinos. (Foto: Archivo / Soy502)

Indicó que personal de la Segunda Brigada de Zacapa fue enviado al lugar, mientras que fuerzas Kaibiles fueron desplegadas hacia el límite político internacional.

El ministro aseguró que las fuerzas armadas colaboran con las autoridades de seguridad e investigación para esclarecer lo ocurrido y que incluso ya se entregó información relacionada con los vehículos que integraban la caravana involucrada en el incidente.

"Reforzamos el área y vamos a quedar de manera indefinida en la región para que esté esta región de Chiquimula e Izabal esté estabilizada con la gobernabilidad que necesita la población para poder trabajar de manera normal", afirmó el funcionario.

Mientras que el presidente Bernardo Arévalo indicó que las fuerzas de seguridad de Guatemala y Honduras mantienen coordinación permanente para investigar el caso, aunque reconoció que todavía no existe claridad sobre quiénes participaron en los hechos.

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"En realidad, este incidente se encuentra todavía en investigación por ambas partes, no existe claridad alrededor de quiénes son las personas, si eran hondureñas, si eran guatemaltecas, qué era lo que estaban haciendo, cuáles eran las intenciones", declaró el mandatario.

Arévalo señaló que los contactos se mantienen tanto entre mandos operativos en el terreno como entre los jefes de Estado Mayor de ambos países, quienes ya sostuvieron reuniones de coordinación.

El gobernante reiteró que las investigaciones continúan en Guatemala con participación de distintas instituciones de seguridad y justicia, mientras que paralelamente se mantiene comunicación y coordinación con las autoridades hondureñas.