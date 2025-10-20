Sismo de 3.1 sorprende a los guatemaltecos este lunes 20 de octubre

El temblor tuvo epicentro en el departamento de Petén.
En la tarde de este lunes 20 de octubre el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un sismo de magnitud de 3.1 registrado a las 13:31 horas con epicentro en el departamento de Petén.
Además, los expertos indicaron que este temblor tuvo una profundidad de 2.71 kilómetros y que las cabeceras departamentales más cercanas al movimiento telúrico son: Flores, Huehuetenango y Cobán.