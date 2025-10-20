Sismo de 3.1 sorprende a los guatemaltecos este lunes 20 de octubre

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE PETÉN

20 de octubre de 2025. 13:31:02 hrs.

Descarga el boletin https://t.co/l1AZbOFj4r