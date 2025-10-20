Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Sismo de 3.1 sorprende a los guatemaltecos este lunes 20 de octubre

  • Por Susana Manai
20 de octubre de 2025, 15:07
En las últimas 24 horas se han registrado más de 200 sismos en el país según Insivumeh. (Foto ilustrativa: istock)

En las últimas 24 horas se han registrado más de 200 sismos en el país según Insivumeh. (Foto ilustrativa: istock)

El temblor tuvo epicentro en el departamento de Petén. 

TE PUEDE INTERESAR: En solo 24 horas se han registrado 283 temblores 

En la tarde de este lunes 20 de octubre el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un sismo de magnitud de 3.1 registrado a las 13:31 horas con epicentro en el departamento de Petén. 

Además, los expertos indicaron que este temblor tuvo una profundidad de 2.71 kilómetros y que las cabeceras departamentales más cercanas al movimiento telúrico son: Flores, Huehuetenango y Cobán. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar