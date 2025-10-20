En solo 24 horas se han registrado 283 temblores

-

De estos, únicamente 8 han sido sensibles.

OTRAS NOTICIAS: Se esperan fuertes lluvias para esta tarde de lunes 20 de octubre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirmó que en tan solo 24 horas se han registrado 283 sismos en el territorio nacional, de los cuales 8 han sido sensibles.

Muchos de estos temblores han tenido como epicentro el departamento de Jutiapa.

Durante el domingo 19 de octubre, se reportaron cuatro en esa localidad.

En Santa Rosa también se registró uno de magnitud 3.1, a las 20:03 horas.

En lo que va de este 2025, se han registrado 3847 sismos, de los cuales, 100 han sido sensibles.