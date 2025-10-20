Versión Impresa
En solo 24 horas se han registrado 283 temblores

  • Por Jessica González
20 de octubre de 2025, 08:32
Más de 200 sismos han sido registrados en el país. (Foto: archivo/Soy502)

De estos, únicamente 8 han sido sensibles.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirmó que en tan solo 24 horas se han registrado 283 sismos en el territorio nacional, de los cuales 8 han sido sensibles.

Muchos de estos temblores han tenido como epicentro el departamento de Jutiapa.

Durante el domingo 19 de octubre, se reportaron cuatro en esa localidad.

En Santa Rosa también se registró uno de magnitud 3.1, a las 20:03 horas. 

En lo que va de este 2025, se han registrado 3847 sismos, de los cuales, 100 han sido sensibles.

  Últimas noticias de Guatemala

