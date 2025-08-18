Temblor sacude parte del territorio nacional este domingo

Varios sismos se han registrado en el país este 17 de agosto.
Este domingo a las 18:45 horas se registró un sismo de magnitud 3.1 en la región del Departamento de Guatemala.
El epicentro del movimiento sísmico se localizó a una profundidad de 2.38 kilómetros, según el informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología (INSIVUMEH).
El temblor, aunque de baja magnitud, fue perceptible en varias zonas de la capital y sus alrededores. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas.