Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Temblor sacude parte del territorio nacional este domingo

  • Por Sucely Contreras
17 de agosto de 2025, 19:25
Un nuevo sismo pone en alerta a los guatemaltecos, la noche de este domingo.&nbsp; (Foto: Archivo/Soy502)

Un nuevo sismo pone en alerta a los guatemaltecos, la noche de este domingo.  (Foto: Archivo/Soy502)

Varios sismos se han registrado en el país este 17 de agosto. 

Otras noticias: Reportan segundo temblor sensible este sábado

Este domingo a las 18:45 horas se registró un sismo de magnitud 3.1 en la región del Departamento de Guatemala.

El epicentro del movimiento sísmico se localizó a una profundidad de 2.38 kilómetros, según el informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología (INSIVUMEH).

El temblor, aunque de baja magnitud, fue perceptible en varias zonas de la capital y sus alrededores. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar