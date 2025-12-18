Tras incursión del cartel de Sinaloa, Gobernación envió más armas a PNC

-

A raíz de los ataques del Cartel de Sinaloa en Huehuetenango y San Marcos, el Mingob envió más armas a los agentes de comisarías fronterizas.

Hace más de 10 días se registraron ataques del Cartel de Sinaloa en contra del cartel Chiapas - Guatemala, que dejó varios muertos y propiedades incendiadas.

A raíz de este incidente armado, el Ministerio de Gobernación (Mingob) envió más armas de fuego a las comisarías que están en la frontera con México.

"A partir de ahí reforzamos las comisarías en la frontera del país, enviamos armamento con mayor potencia de fuego y mejor equipo, para hacer un enfrentamiento efectivo contra estas bandas que pretenden de alguna manera ingresar al territorio nacional. Situación, que, por supuesto, no hemos permitido y no lo van a lograr porque la respuesta del Estado ha sido contundente hacia ellos", dijo el ministro Marco Antonio Villeda.

De acuerdo con el funcionario, ese hecho está relacionado con una lucha entre carteles mexicanos para controlar el territorio entre Guatemala y México.

"Este país, históricamente, ha sido un lugar de paso para la droga que ha venido desde Sudamérica y lo estamos enfrentando con todas con todas nuestras capacidades, al punto que este año hemos tenido incautaciones históricas de drogas", expuso.

"Hemos incautado casi 1 tonelada de cocaína. Hemos erradicado varias matas de marihuana y de semillas de coca, y así también hemos colaborado con el Gobierno de los Estados Unidos, al punto que este año hemos extraditado hacia Estados Unidos 23 personas vinculadas a temas de narcotráfico versus las 14 personas que se extraditaron en el año 2024, así que hemos tenido un aumento potencial", detalló.

El Ministro de Gobernación aseguró que reforzaron las comisarías que están en frontera con México, tras el último incidente registrado en Huehuetenango y San Marcos.

Ataques del narcotráfico

Desde hace varios años, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Chiapas-Guatemala, ambos ligados al narcotráfico, se han disputado el paso fronterizo entre México y Guatemala.

El pasado 8 de diciembre, durante la madrugada, el primer grupo en mención, asociado al Chapo Guzmán, incursionó de manera planificada a Guatemala y realizó al menos 12 ataques simultáneos.

En Huehuetenango, este grupo mató a seis hombres, uno de estos, presunto líder del grupo de narcotráfico rival, y dejó mantas con mensajes al Gobierno de Guatemala y a sus adversarios en San Marcos.

Todos los eventos ocurrieron en municipios fronterizos.

Vivienda atacada por Cartel de Sinaloa. (Foto: Cortesía)

El Cartel de Sinaloa es del Chapo Guzmán, mientras el Cartel Chiapas-Mexico, tendría nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Ambos operan en México y Guatemala.

En junio pasado, se viralizó un enfrentamiento entre el cartel Chiapas-México con autoridades mexicanas en la frontera con Guatemala.

En ese enfrentamiento, el cual no se ha esclarecido, falleció Baldemar Calderón Carrillo, conocido como "Tío Balde". Desde entonces ha existido un reacomodo a lo interno de esa estructura del narcotráfico.

En redes sociales, desde hace varios meses, el Cartel de Sinaloa ha manifestado que busca a los nuevos líderes de la otra estructura, pero además, dejó un mensaje haciendo creer que el Gobierno de Guatemala los está protegiendo.

