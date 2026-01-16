¡Nueva fuga de reo! Estaba internado en un hospital de Izabal

El Sistema Penitenciario confirmó la fuga de otro privado de libertad, esta vez ocurrió en Puerto Barrios, Izabal.
Ruperto Ortiz Gómez, privado de libertad, logró evadir la custodia de guardias del Sistema Penitenciario y se fugó. El Sistema Penitenciario (SP) confirmó a Soy502 que el reo estaba internado en el Hospital Nacional de Puerto Barrios, en donde logró evadir la custodia.
Al tener la información de la evasión, notificaron a agentes de la Policía Nacional Civil para iniciar la búsqueda y recaptura.
Ortíz Gómez estaba preso por el delito de hurto agravado.
Fuga de pandilleros
Desde octubre de 2025, el Gobierno enfrenta una crisis por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 que estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.
De estos, seis han sido recapturados, mientras uno más fue localizado sin vida. En tanto, siete siguen prófugos.
Por esta fuga, hubo cambio en la cúpula del Ministerio de Gobernación, exfuncionarios que están prófugos, entre estos Francisco Jiménez, Claudia Palencia y Ludin Godínez.
Además, Estados Unidos envió a la Fuerza de Tarea Vulcano del FBI para ubicar a los pandilleros, considerados peligrosos, y capturarlos.